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Avrupa Koleji yüksek lisans burs programı başvuruları başladı

04 Aralık 2018 Salı 22:34
Avrupa Koleji yüksek lisans burs programı başvuruları başladı

ANKARA (AA) - Avrupa Koleji yüksek lisans burs programının, 2019-2020 akademik yılı başvuruları başladı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Koleji yüksek lisans burs programının 2019-2020 akademik yılı başvurularının başladığı bildirildi.

AB Başkanlığı tarafından özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, akademik açıdan başarılı olan ve AB alanında yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere 2019-2020 akademik yılı için Avrupa Koleji'nde (College of Europe) burs imkanı sağlanması öngörülüyor.

Son başvuru tarihinin 16 Ocak 2019 olarak belirlendiği bursa ilişkin ayrıntılı bilgiye, www.coleurope.eu adresinden ulaşılabilir.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 22:34
  1. AB
  2. akademik yıl
  3. Avrupa Koleji
  4. burs programı

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