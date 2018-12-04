Avrupa Koleji yüksek lisans burs programı başvuruları başladı

ANKARA (AA) - Avrupa Koleji yüksek lisans burs programının, 2019-2020 akademik yılı başvuruları başladı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Koleji yüksek lisans burs programının 2019-2020 akademik yılı başvurularının başladığı bildirildi.

AB Başkanlığı tarafından özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, akademik açıdan başarılı olan ve AB alanında yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere 2019-2020 akademik yılı için Avrupa Koleji'nde (College of Europe) burs imkanı sağlanması öngörülüyor.



Son başvuru tarihinin 16 Ocak 2019 olarak belirlendiği bursa ilişkin ayrıntılı bilgiye, www.coleurope.eu adresinden ulaşılabilir.