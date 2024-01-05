Avrupa karışacak! Resesyon geliyor

Blok için imalat ve hizmet faaliyetlerinin bir ölçüsü olan Flash Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), 47,0'lık bir ön tahminin ardından Aralık ayında Kasım ayı için revize edilen yüzde 47,6 seviyesinde geldi. Göstergenin üst üste yedinci ayda da büyümeyi daralmadan ayıran 50 sınırının altında kalması dikkat çekti.

Veriler, Euro Bölgesi'nin 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 0,1'lik bir daralma yaşadığını ve resesyonun teknik tanımını karşılayarak muhtemelen geçen çeyrekte tekrar küçüldüğünü gösterdi.

Bu arada, Euro bölgesinde talebin daha da zayıfladığı görülürken, Hizmet Sektörü Faaliyet Endeksi Kasım ayında kaydedilen 48.7'ye kıyasla beş ayın en yüksek seviyesi olan 48.8'e yükseldi.

Hizmet talebindeki düşüş Aralık ayında yeni iş endeksinin 46.7'den 47.1'e yükselerek son beş ayın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla bir miktar hafiflese de, altıncı ayda da 50'nin altında kaldı.

Raporda "Faaliyet seviyeleri yıl sonunda talep koşullarının daha da zayıflamasıyla kısıtlandı. Son anket verileri, hem Euro Bölgesi imalatçıları hem de hizmet sağlayıcıları tarafından yeni iş alımlarında daha da güçlü bir düşüşe işaret etti" denildi.

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