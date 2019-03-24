Avrupa Judo Birliği hakem ve antrenör semineri

ANTALYA (AA) - Antalya'da yapılan Avrupa Judo Birliği (EJU) hakem ve antrenör seminerinde, 2019'da geçerli olacak kural değişiklikleri anlatıldı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, EJU tarafından Antalya'da düzenlenen ve iki gün süren hakem ve antrenör semineri sona erdi.

Seminerin son gününde 2019 yılı faaliyetlerinde uygulamaya konulacak kural uygulama gelişimleri aktarıldı.

Buna göre başlıca kural evrimleri arasında judogilerin (müsabaka esnasında) düzeltilmesi cezalı olarak yansıyacak.

Karma takımlarda sıkletlerde yenileme yapılması, ısınma salonuna çanta veya valiz getirilmemesi, müsabaka minderinde ısınma çalışması yapılmaması ve ayrıca 2018 uluslararası organizasyonlarında alınan sonuçların analizleri açıklandı.

Seminer, aile fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.



