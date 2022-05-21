Avrupa, internetteki İslami şarkılara savaş açtı

Avrupa'da altı ülkenin girişimiyle internette yayınlanan İslami müzik parçaları silindi.

Altı Avrupa ülkesi internette yayınlanan "İslamcı ve aşırı sağ içerikli" müzik parçalarının yayından kaldırılması için harekete geçti.

Almanya, Danimarka, Macaristan, Portekiz, İspanya ve İngiltere'nin ortak girişimiyle geçen hafta "İslamcı ve aşırı sağcı" olduğu iddia edilen içerikler internetten silindi.

DW Türkçe'nin haberine göre, içeriklerin internetten silinme işlemi Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ve müzik servis sağlayıcısı Soundcloud ile iş birliği yapılarak gerçekleştirildi.

Almanya Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) Cuma günü yaptığı açıklamada, güvenlik yetkililerinin Soundcloud'un içeriğinde tarama yaparak 'sakıncalı' müzik eserlerini tespit ettiklerini bildirdi. Söz konusu 'sakıncalı' eserlerin yasa ihlalleri bağlamında incelendiği kaydedildi.

Bu bağlamda Soundcloud'a yaklaşık bin 100 içeriğin silinmesi gerektiği bildirildi. Soundcloud da söz konusu içerikleri yayından kaldırdı.

BKA ayrıca "sakıncalı içeriklerden" sorumlu kullanıcıların tanımlanması için önlemler alındığını açıkladı.

İnternet ortamına yüklenen İslami parçaların ve marşların YouTube ve Soundcloud başta olmak üzere birçok sosyal paylaşım sitesinden silindiği biliniyor.