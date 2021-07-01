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Avrupa İlaç Ajansı’ndan yeni açıklama: İki doz koronavirüs aşısı Delta varyantına karşı etkili
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Avrupa Avrupa İlaç Ajansı’ndan yeni açıklama: İki doz koronavirüs aşısı Delta varyantına karşı etkili
Avrupa

Avrupa İlaç Ajansı’ndan yeni açıklama: İki doz koronavirüs aşısı Delta varyantına karşı etkili

Avrupa İlaç Ajansı, hızla yayılan Delta varyantına yönelik bir açıklamada bulundu. Ajans yaptığı açıklamada, Delta varyanıtana karşı AB tarafından onaylanan iki doz koronavirüs aşısının koruma sağladığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 20:53:00 -
Avrupa İlaç Ajansı’ndan yeni açıklama: İki doz koronavirüs aşısı Delta varyantına karşı etkili

EMA aşı stratejisi başkanı Marco Cavaleri basın toplantısında, "Kanıtlardan ortaya çıkan veriler, iki doz aşının Delta varyantına karşı koruyucu olduğunu gösteriyor" dedi.

Avrupa’da Delta varyantı her geçen gün yayılırken AB ilaç düzenleyicisi olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) aşıların varyanta karşı etkili olup olmadığına dair açıklama yaptı.

Açıklamada, AB tarafından onaylanmış iki doz Covid-19 aşısının  Delta varyantına karşı koruma sağladığı belirtildi.

AB’de onaylanan dört aşı

AB'de onaylı Covid-19 aşılardan Pfizer - BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson aşılarının iki dozunun sadece Delta varyantına karşı değil, tespit edilen bütün varyantlara karşı etkili olduğu aktarıldı.

EMA Aşı Stratejisi Başkanı Marco Cavaleri düzenlediği basın toplantısında, "Kanıtlardan ortaya çıkan veriler, iki doz aşının Delta varyantına karşı koruyucu olduğunu gösteriyor" dedi.

Hamileler için güvenlik endişesi yok

Hamile kadınların corona virüs aşısı olup olamayacağına dair açıklamada bulunan Cavaleri, hamile kadınlarda Covid-19 aşılarının kullanımına ilişkin şu ana kadarki verilerin herhangi bir güvenlik endişesine işaret etmediğini söyledi.

Cavaleri, Pfizer-BioNTech corona virüs aşısı sonrası kalp pıhtılaşması sorunlarının güvenlik komitesi tarafından incelendiğini de sözlerine ekledi.

 

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