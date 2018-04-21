Avrupa hayalleri Kırklareli'de son buldu
Kırklareli'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 42 kişi yakalandı.21 Nisan 2018 Cumartesi 11:16
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 2 ayrı grubu tespit etti.
Operasyonda, Afganistan, Pakistan, İran, Irak ve Suriye uyruklu 42 kişi yakalandı. Göçmenleri organize ettiği iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından kaçak göçmen ve sığınmacılar, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
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