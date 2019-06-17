Avrupa hayali ‘lastik botta’ son buldu Edirne’nin Enez ilçesi Gülçavuş Köyü yakınlarında, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 9’u çocuk, 12’si kadın toplam 36 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince lastik bot içerisinde yakalandı.

Edirne’nin Enez ilçesi Gülçavuş Köyü yakınlarında, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 9’u çocuk, 12’si kadın toplam 36 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince lastik bot içerisinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 16 Haziran 2019 tarihinde saat 01.05’de, Edirne ili Enez ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmen (15 erkek, 12 kadın, 9 çocuk) yakalandı. Göçmenlerin, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği bildirildi.

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