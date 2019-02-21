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"Avrupa hayali ancak tribün desteğiyle kurulur"

- Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Okay Tınkır: "Hiçbir Anadolu takımı tribün desteği olmadan Avrupa kupalarının hayalini bile kuramaz. Avrupa’ya yeniden gideceksek, hep birlikte bu heyecanı yeniden yaşayacaksak, tribün desteği şart. Bunun için yapılmayanı yaptık ve bilet fiyatları politikamızda değişikliğe gittik" - "Teknik direktörümüz Aykut Kocaman ile güzel bir ivme yakaladık. Bu çıkışı devam ettirmek ve Avrupa kupalarına katılabilmek için son haftalarda ortaya koyduğumuz iradeli, disiplinli oyunu son maça kadar aynı şekilde sürdürmek istiyoruz"

21 Şubat 2019 Perşembe 11:04
"Avrupa hayali ancak tribün desteğiyle kurulur"

KONYA (AA) - Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Okay Tınkır, Avrupa kupaları heyecanının yeniden yaşanabilmesi için tribün desteğinin şart olduğunu belirtti.

Tınkır, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 23 ve 24. haftalarında iç sahada oynayacakları İstikbal Mobilya Kayserispor ve Göztepe maçlarını, taraftar desteği olmadan kazanmalarının zor olacağını aktardı.

Süper Lig'de bu hafta, teknik direktör değişikliğinin ardından son haftalarda büyük çıkış yakalayan Kayserispor'a karşı oynayacaklarını vurgulayan Tınkır, "Ligde son oynadığı 8 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmemiş, motivasyonu yüksek, kaybetmeme alışkanlığı kazanmış bir takımla karşılaşacağız. Kayserispor Kulübü ve taraftarları geçmişten gelen iyi ilişkiler ile kardeşlik hukuku ekseninde önemsediğimiz, saygı duyduğumuz bir camiadır. Başta Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu olmak üzere Konya'ya gelen tüm taraftarları layıkıyla ve şehrimize yakışan bir şekilde ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Atiker Konyaspor'un gidişatının da iyi olduğunu belirten Tınkır, şunları kaydetti:

"Tıpkı Kayserispor gibi biz de teknik direktörümüz Aykut Kocaman ile güzel bir ivme yakaladık. Bu çıkışı devam ettirmek ve Avrupa kupalarına katılabilmek için son haftalarda ortaya koyduğumuz iradeli, disiplinli oyunu son maça kadar aynı şekilde sürdürmek istiyoruz. Bu doğrultuda yönetim kurulu olarak bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Hiç bir Anadolu takımı tribün desteği olmadan Avrupa kupalarının hayalini bile kuramaz. Avrupa’ya yeniden gideceksek, hep birlikte bu heyecanı yeniden yaşayacaksak, tribün desteği şart. Bunun için yapılmayanı yaptık ve bilet fiyatları politikamızda değişikliğe gittik. Şu saatten sonra tıpkı yönetimimiz, takımımız gibi taraftarlarımızın da bütün dikkatleri ve enerjilerini bu hedef doğrultusunda birleştirmeleri gerekmektedir."


- "Bazı maçları taraftarın heyecanı, enerjisi kazandırır"


Tınkır, ligde üst üste iç saha maçlarına çıkacaklarını belirterek, "Bu avantajı iyi kullanmamız gerekiyor. Sakat ve cezalı oyuncularımız var. Birtakım olumsuzluklara rağmen tribünlerdeki enerjinin, sahada ter döken, formamız, armamız ve şehrimiz için mücadele eden futbolcularımıza yansıyacağına, bizi her iki maçta da istediğimiz sonuca ulaştıracağına gönülden inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Hiçbir müsabakanın oynanmadan, kağıt üzerinde kazanılmayacağını vurgulayan Tınkır, "Bazı maçları taraftarın heyecanı, enerjisi kazandırır. İşte içeride oynayacağımız iki maçta da buna çok ihtiyacımız olduğunu ve rehavete kapılmadan bütün dikkatimizi İstikbal Mobilya Kayserispor maçına vermemiz gerektiğinin altını önemle çiziyoruz. Biz hedefli bir takımız ve bu hedefe adım adım ilerlemek adına şehrin bütün dinamiklerinin bir araya gelmesi ve sadece bir amaç için bütünleşmesinin elzem olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:04
  1. Atiker Konyaspor
  2. Futbol
  3. Göztepe
  4. İstikbal Mobilya Kayserispor
  5. Spor Toto Süper Lig

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