0553 313 94 23

Avrupa Hareketlilik Haftası Tanıtım Toplantısı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger:- "Belediyeler ile yerel yönetimler, değişimin ve küresel kalkınmanın arkasındaki lokomotif görevini görüyor"- "Yürüme ve bisikletle gidebilme konusunda altyapıya yatırım yapmak lazım. Elektro-hareketlilik ve araçların paylaşımıyla ilgili sistemleri kolaylaştırmak gerekiyor"- "Şehirlerimizi, daha az hareketli olan ve engelli kişilerin erişimine daha elverişli hale getirmemiz gerek"- "En azından yılda bir gün hiç kimsenin trafik kazasında hayatını kaybetmediği bir gün olsun istiyoruz. AB'de olduğu gibi bugünün (Türkiye'de de) 26 Eylül olmasını, kurumların, kolluk kuvvetlerin, belediye ve derneklerin o gün yol güvenliğiyle ilgili faaliyet düzenlemesini öneriyoruz"

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:43
Avrupa Hareketlilik Haftası Tanıtım Toplantısı

ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, şehirlerdeki hareketliliğin önemini belirterek, "Belediyeler ile yerel yönetimler, değişimin ve küresel kalkınmanın arkasındaki lokomotif görevini görüyor." dedi.

Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanyası Bilgilendirme Toplantısı, TBB hizmet binasında Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu himayesinde, AB Türkiye Delegasyonu iş birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ev sahipliğinde düzenlendi.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra çok sayıda konuk ve gazeteci katıldı.

- "Avrupa'da trafik yoğunluğunun maliyeti 130 milyar avro"

Toplantının açılış oturumunda konuşan Berger, şehirlerde hareketliliğin önemine ilişkin, "Avrupa'da trafik yoğunluğunun maliyeti 130 milyar avro. Eğer bunu şehirlere bölecek olursak, bu maliyet mesela İstanbul için 2 milyar avro, Berlin'de durum biraz daha iyi ve maliyet 390 milyon avro. Londra'da bu maliyet 1 milyar avro, Paris'te ise 1,4 milyar avro. Bu rakamlar, bugünkü toplantının ve ele alınan konuların ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Berger, yaklaşık 16 yıldır Avrupa'da sürdürülebilir hareketlilik için devam eden Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son dönemde küresel bir hal aldığını, çalışmaya AB dışından birçok ülkenin katıldığını söyledi.

Geçen yıl, bu faaliyete dünya genelinde 2 bin 500, Türkiye'den ise 26 şehrin katıldığını anımsatan Berger, "Belediyeler ile yerel yönetimler, değişimin ve küresel kalkınmanın arkasındaki lokomotif görevini görüyor." dedi.

Berger, küresel engellerle baş etmeye çalışan belediyelerin sürdürülebilir kalkınma, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltme, fakirlikle mücadele gibi çalışmalar yürüttüğüne de dikkati çekti.

Hem Avrupa hem de Türkiye'deki belediyelerin çok büyük demografik baskı altında bulunduğunu belirten Berger, ulaşım, trafikte kaybedilen zaman ve hava kirliliği konularının da önemli gündem maddeleri olduğunu dile getirdi.

- "Yürüme ve bisiklet kullanımına yönelik altyapıya yatırım yapmak gerek"

Berger, şehirlerdeki hareketliliğin gelişmesinin ve daha farklı bir düzene oturtulmasının gerekli olduğuna işaret ederek, araba kullanımını azaltmak için sürdürülebilir alternatiflerin nasıl geliştirilebileceğinin, yeni bir hareketlilik kültürünün nasıl inşa edilebileceğinin tartışılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Yürüme ve bisikletle gidebilme konusunda alt yapıya yatırım yapılması gerektiğinin altını çizen Berger, şöyle devam etti:

"Elektro-hareketlilik ve araçların paylaşımıyla ilgili sistemleri kolaylaştırmak gerekiyor. Kamuya ait alanları, vatandaşlarımız için yeniden düzenlememiz gerekiyor. Entegre ulaşım ağları kurabilmek için yeni teknolojiler geliştirmemiz gerek. Şehir merkezlerimizi akıllı şehirlere dönüştürmemiz gerekiyor. Şehirlerimizi, daha az hareketli olan ve engelli kişilerin erişimine daha elverişli hale getirmemiz gerek."

Berger, yol güvenliğinin de önemine değinerek, Türkiye'de her yıl trafik kazalarında 7 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

"En azından yılda bir gün, hiç kimsenin trafik kazasında hayatını kaybetmediği bir gün olsun istiyoruz." diyen Berger, AB'de olduğu gibi bu günün 26 Eylül olmasını, kurumların, kolluk kuvvetlerin, belediye ve derneklerin o gün yol güvenliğiyle ilgili faaliyet düzenlemesini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Berger, AB'nin "Sürdürülebilir Şehirler" programıyla TBB ve belediyeleri desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.

- Avrupa Hareketlilik Haftası

Her yıl 16-22 Eylül'de yürütülen ve bir Avrupa girişimi olan Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde, kentlerde sürdürülebilir ulaşım tedbirlerinin geliştirmesi ve desteklenmesi teşvik edilirken, halk ise otomobile alternatif ulaşım yollarını kullanma konusunda cesaretlendiriliyor.

Bu yılki teması, "Güvenli yürüyüş ve bisiklet sürme" olan kampanyanın sloganı ise "Birlikte yürüyelim" şeklinde belirlendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:43
  1. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger
  2. Avrupa Hareketlilik Haftası
  3. TBB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PAEM sınav sonuçları açıklandı 25. dönem POMEM 10 bin polis alım ne zaman?
    1. PAEM sınav sonuçları açıklandı 25...
    2. Akhisar’da engellilere büyük kolaylık
    3. Ruhani'den "Batı'ya petrolümüz..
    4. Tarih 11 Kasım! Bakanlıktan rekor..
    5. "Evleri yanmaktan 'karşı ateş' metodu..
    6. Kolesterolü düşüren mucizevi içecek
    7. Amed Sportif Faaliyetler’den teşekkür..
    8. Kartal’ın parklarındaki güneş enerjisi..
    9. Olası savaş öncesi kritik hamle! 125..
    10. Kartal’ın muhtarları temiz bir çevre..
    11. Almanya'da SPD Genel Başkanlığı yarışı
    12. Zurnanın Ustaları Muğla’da buluşuyor
    13. "KOBİ'ler İçin Gümrük Birliği" projesi..
    14. Zehir taciri 44 kişi tutuklandı
    15. Rektör Çomaklı, Ulusal Palandöken..
    16. Kayyım'dan flaş hamle! Meclis fesh..
    17. Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1..
    18. Başkan Yalçınkaya’dan kadınlara..
    19. Uyuşturucu taciri 44 kişi tutuklandı
    20. Mounie ikna edildi! Gözler İngiliz..
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!