0553 313 94 23

Avrupa halter şampiyonunun hayatı bulduğu çanta ile karardı

İki kere Avrupa Halter Şampiyonu olan ve ardından Türk nüfusuna geçerek Müslüman olan Can Van Deer Meer, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulduğu çantayı sahibine teslim etti.

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:51
Avrupa halter şampiyonunun hayatı bulduğu çanta ile karardı

İki kere Avrupa Halter Şampiyonu olan ve ardından Türk nüfusuna geçerek Müslüman olan Can Van Deer Meer, Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulduğu çantayı sahibine teslim etti. Ancak Meer bir süre sonra hırsızlık suçlaması ile gözaltına alınınca adeta hayatı karardı.


Türk olan Ferdane Van Deer Meer ile evlenen ve Müslüman olduktan sonra Türkiye’ye yerleşen eski Avrupa Halter Şampiyonu Can Van Deer Meer, bir süre Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evlerinde yaşadıktan sonra Antalya’ya yerleşti. Geçen yaz Çınarcık ilçesine ziyaret için gelen çift, dostlarını ziyaret ettikten sonra yola çıktı. Çınarcık ilçesindeki bir benzin istasyonundan araçlarına benzin alan Meer çifti, benzinlikten yaklaşık 300 metre uzaklıkta yerde bir el çantası buldular. Çantaya bakan çift içerisindeki kredi kartlarını gördüler. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına giderek çantayı teslim ettiler. Jandarma ise kartların ve çantanın sahibi olan M.G’yi çağırarak çantasını teslim etti. Ne olduysa bundan sonra oldu.


Ferdane Van Deer Meer ve Can Van Deer Meer çifti Çınarcık’taki evlerine gittiler. Çok geçmeden Emniyet Müdürlüğü’nden gelen telefonla karakola davet edildiler. Her şeyden habersizce karakola giden çift, haklarında hırsızlık suçlaması olduğu öğrendiler. Neye uğradıklarını şaşıran çift geceyi emniyette geçirdi. Haklarındaki ithamları öğrendiklerinde kulaklarına inanamayan çift, davanın ilk duruşması için geldikleri Yalova adliyesinde duruma tepki gösterdiler.


Ferdane Van Deer Meer, “Yolda giderken bir çanta bulduk. Bulduğumuz çantadan kredi kartları, kimlik ve araç ruhsatı çıktı. Her şeyden emin olmak için çantayı jandarmaya teslim ettik. Kredi kartları üzerinden dolandırıcılıklar oluyor, belki fakir birisidir. Mağdur olmasın dedik. Çanta sahibi bize teşekkür de etti. Hatta herkes eşinize böyle şeyler öğretiyorsunuz. Bunlar güzel şeyler diye bizi tebrik etti. Ardından bizi emniyete çağırdılar. Hakkımızda dava açıldı. Ben buradan herkese soruyorum. Ben bulduğum çantanın içerisinden para çalacak olsam o çantayı neden jandarmaya götüreyim? Bu parayı alsam gidip kendimi ele verir miyim? Yakarım ya da başka bir yere atarım. Eşim 61 yaşına geldi. Benim sağlık problemlerim var. Bu olaydan dolayı tedaviyi bile sürdüremiyorum. Bizim 2 bin TL’ye ihtiyacımız da yok. Maddi durumumuz zaten iyi” dedi.


Can Van Deer Meer ise, “Ben buradaki insanları görünce şok oldum. Umarım hakim gerekli cevabı verir. Bir daha kimseye iyilik yapmam. Böyle bir çanta daha bulursam tekmeyi atar geçerim” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 14:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazım Kurt’tan Türk Harb-İş’e hayırlı olsun ziyareti
    1. Kazım Kurt’tan Türk Harb-İş’e hayırlı..
    2. Minikler masa tenisinde yarıştı
    3. Başkan Ataç, Sağlıklı Kentler Birliği..
    4. Yaz okulu kayıtları başladı
    5. Yayımlanan rapordan çarpıcı sonuç:..
    6. Tadilat işi yaptıkları giyim..
    7. Milletvekili Günay Sarıcakaya’daki..
    8. Bu besinleri pişirmeden asla yemeyin!..
    9. CHP Grup Başkanvekili Özkoç:..
    10. BM raporu: “Suudi Veliaht Prensine..
    11. Tepebaşı Belediyesi’nden üreticiye tam..
    12. Umuttepe’ye ulaşım aksamadan devam..
    13. Festival için geri sayım başladı
    14. Gültekin: "İstanbul Binali Yıldırım..
    15. Endonezya’dan Mursi için taziye mesajı!
    16. Bakan Ersoy, Tekfur Sarayı ile Anemas..
    17. Potada Fenerbahçe Beko'ya 2 maç ceza
    18. Sarımsağın sap ve kabuklarında..
    19. ’Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde otobüs..
    20. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    21. Engelli annelerinden el sanatları..
    22. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    23. 30 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
    24. Aydın’da sağanak yağış hayatı olumsuz..
    25. ALTİD Başkanı Sili: "Turistlerin yakın..
    26. Kayısı bahçesinde haşhaş ele geçirildi
    27. Başkan Bıyık’tan hayırsever..
    28. Motosiklet sürücüsünün fırladığı kaza..
    29. “Hayat boyu öğrenme günleri” 21..
    30. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür..
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu