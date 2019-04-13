Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, Gürcü rakibi Iakobi Kajaia’yı 3-0 mağlup ederek altın madalya kazandı. Bu sonuçla 9. kez Avrupa şampiyonu olan Kayalap, Hamza Yerlikaya’nın 8 Avrupa şampiyonluğu rekorunu
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, Gürcü rakibi Iakobi Kajaia’yı 3-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.13 Nisan 2019 Cumartesi 20:48
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, Gürcü rakibi Iakobi Kajaia’yı 3-0 mağlup ederek altın madalya kazandı. Bu sonuçla 9. kez Avrupa şampiyonu olan Kayalap, Hamza Yerlikaya’nın 8 Avrupa şampiyonluğu rekorunu da geçerek adını tarihe yazdırdı.
YORUM YAZ