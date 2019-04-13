Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, Gürcü rakibi Iakobi Kajaia’yı 3-0 mağlup ederek altın madalya kazandı. Bu sonuçla 9. kez Avrupa şampiyonu olan Kayalap, Hamza Yerlikaya’nın 8 Avrupa şampiyonluğu rekorunu Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, Gürcü rakibi Iakobi Kajaia’yı 3-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, Gürcü rakibi Iakobi Kajaia’yı 3-0 mağlup ederek altın madalya kazandı. Bu sonuçla 9. kez Avrupa şampiyonu olan Kayalap, Hamza Yerlikaya’nın 8 Avrupa şampiyonluğu rekorunu da geçerek adını tarihe yazdırdı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.