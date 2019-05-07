Avrupa Günü’nde “Antalya’nın Evrensel Tınıları” yankılandı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ATSO) faaliyet gösteren Antalya Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Almanya Federal Cumhuriyeti Antalya Konsolosluğu işbirliğinde Avrupa Günü resepsiyonu ve “Antalya’nın Evrensel Tınıları” isimli bir müzik dinletisi gerçekleştirildi.

ATSO Kaleiçi Evi’nde düzenlenen etkinliğe ATSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, AB Türkiye Delegasyonu İletişim Bölümü Takım Lideri Müsteşar Marie-Madeleine Kanellopoulou, Almanya Federal Cumhuriyeti Muavin Konsolosu Thomas Rouzanova, Oda ve Dernek Başkanları, Fahri Konsoloslar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının temsilcileri ile sanatseverler katıldı.

Açılışta konuşma yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mızrab Cihangir Deniz, Avrupa Birliği’ni ortak değerler bütünü olarak gördüklerini söyledi.

Avrupa vizyonunu anlatan Deniz, “Avrupa vizyonumuz, yakın işbirliği, karşılıklı etkileşim ve bütünleşme ekseninde, birlik ve beraberliğin teşvik edilmesi ve farklılıklara saygı duyulması yönünde olmalıdır. Bu vizyon ile birlikte, Türkiye’nin içinde yer aldığı bir Avrupa Birliği’nin ekonomik ve stratejik boyutları daha da değişecektir” dedi.

“İlerlemediğini görüyoruz”

Bir turizm ve tarım kenti olan Antalya için Avrupa’nın çok daha farklı bir noktada olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Deniz konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Her yıl milyonlarca Avrupalı turisti kentimizde konuk ediyoruz. Onbinlerce Avrupalı ülkemize yerleşti, komşumuz oldu. Turizm sektörü ile daha da güçlenen ilişkiler ticari bağlarımızı da belli bir düzeye taşıdı. Diğer taraftan hem uyum yasalarında hem de ortak projelerde birlikte çalıştık. Bizim gibi pek çok kurum Avrupa Birliği ile yapılan projeleri yöneten birimleri kurumsal yapılarına dâhil ettiler. Ancak geldiğimiz noktada Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin arzu ettiğimiz ivme ile ilerlemediğini görüyoruz. Bu ilişkilerin kolay kurulmadığını, son derece önemli aşamaların kat edildiğini hepimiz biliyoruz. İş dünyası olarak, bu sürecin en kısa sürede karşılıklı çıkarlar gözetilerek aşılmasını ve eskisinden çok daha güçlü birlikteliklere vesile olmasını diliyoruz”

Törende AB Türkiye Delegasyonu İletişim Bölümü Takım Lideri, Müsteşar Marie-Madeleine Kanellopoulou ve Almanya Federal Cumhuriyeti Muavin Konsolosu, Thomas Rouzanova’nın konuşmalarının ardından “Antalya’nın Evrensel Tınıları” konulu bir müzik dinletisi gerçekleştirildi. Teke Yöresi türkülerini birlikte seslendiren halk müziği ve senfoni sanatçıları, konuklardan büyük alkış aldı.