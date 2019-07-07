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Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bir madalya daha

- Milli yüzücü Demirkan Demir, erkekler 100 metre kurbağalamada bronz madalya kazandı

07 Temmuz 2019 Pazar 19:54
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bir madalya daha


İSTANBUL (AA) - Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Demirkan Demir, erkekler 100 metre kurbağalama yarışında bronz madalyanın sahibi oldu.

Rusya'nın Kazan kentinde devam eden şampiyonada Demirkan Demir, 1.00.84'lük derecesiyle 100 metre kurbağalamada 3. olarak bronz madalyaya uzandı.

Demir, bu derece ile 17-18 yaş Türkiye rekorunun da yeni sahibi oldu.

Yarışta Rus yüzücü Aleksandr Zhigalov 1.00.75'lik zamanıyla ilk sırayı alırken, Hollandalı Caspar Corbeau ise 1.00.77'lik derecesiyle ikinciliği elde etti.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 19:54
  1. Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası
  2. bronz madalya
  3. Demirkan Demir

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