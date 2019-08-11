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Avrupa futbolunda Kurban Bayramı kutlaması

- Barcelona, Juventus, Liverpool, Manchester City ve Borussia Dortmund'un da aralarında yer aldığı çok sayıda kulüp, Kurban Bayramı nedeniyle sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı paylaştı

11 Ağustos 2019 Pazar 14:48
Avrupa futbolunda Kurban Bayramı kutlaması


İSTANBUL (AA) - Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, Kurban Bayramı nedeniyle sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.

İspanya temsilcisi Barcelona'nın Türkçe hesabında yer alan açıklamada, "Barcelona olarak Türkiye'nin ve tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlarız." ifadesi kullanılırken, Merih Demiral'ın da forma giydiği Juventus'un İngilizce hesabından ise, "Dünyadaki bütün destekçilerimizin bayramı mübarek olsun." paylaşımında bulunuldu.

Kurban Bayramı nedeniyle İngiltere'nin Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Fransa'nın Paris Saint-Germain, Almanya'nın Borussia Dortmund, İskoçya'nın Celtic takımlarının yer aldığı çok sayıda kulüp, sosyal medya hesaplarından bayram mesajı paylaştı.


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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 14:48
  1. Arsenal
  2. Barcelona
  3. Kurban Bayramı
  4. Manchester City

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