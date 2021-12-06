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Avrupa Avrupa doğalgaz kriziyle boğuşuyor! Avrupa’da doğalgazsız kış kapıda
Avrupa

Avrupa doğalgaz kriziyle boğuşuyor! Avrupa’da doğalgazsız kış kapıda

Avrupa’da enerji ve tedarik kriziyle baş etmeye çalışıyor. Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa’daki depolarda yüzde 23,4 oranında doğalgazın kaldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 18:15:00 -
Avrupa doğalgaz kriziyle boğuşuyor! Avrupa’da doğalgazsız kış kapıda

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'da bulunan yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 23,4'ünün kullanıldığını bildirdi.

Gazprom, Rusya'nın kuzeybatı bölgelerindeki aşırı soğuklar nedeniyle ülkedeki doğal gaz sistemiyle ilgili bir toplantı gerçekleştirildiğini açıkladı.

St. Petersburg şehrinde 6 Aralık'ta 1893'ten bu yana kaydedilen en düşük sıcaklığın görüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa'daki yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 23,4'ü şimdiden kullanıldı." ifadesine yer verildi.

Gazprom'dan 15 Kasım'da yapılan açıklamada, 3 Kasım'da Avrupa'daki depolama tesislerinden çekilen doğal gaz hacminde 345 milyon metreküple rekor kırıldığı duyurulmuştu.



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Yorumlar

Ali Şükrü Karaalioğlu

Yazık onlara Kışın bizi kıskanacaklar yine NAZAR değecek.
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seyid karadağ

bizim için fırsat doğdu. Karadenizde bulduğumuz gazları satalım
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