Avrupa deniz üstü rüzgar enerjisi gücüne 260 gigavat ilave etmeyi planlıyor

WindEurope tarafından açıklanan deniz üstü rüzgar enerjisi verilerine göre, yılın ilk yarısında sadece İtalya 30 megavatlık deniz üstü rüzgar enerjisini elektrik sistemine dahil etti.

Böylelikle, Avrupa'nın deniz üstü rüzgar enerjisi kurulu gücü haziran sonu itibarıyla 28 bin 363 megavata ulaştı.

Rapora göre, söz konusu toplam kapasite 5 bin 795 deniz üstü rüzgar türbininin elektrik sistemine bağlanmasına karşılık geliyor.

Yılın ilk yarısındaki kapasite artışının istenilen büyüklükte olmadığı vurgulanan rapora göre, bu durumun kurulumu yapılan türbinlerin elektrik sistemine dahil olmaması ve ekipman tedarik zincirindeki aksamalardan kaynaklandığı ifade ediliyor.

Aynı dönemde inşa halinde olan deniz üstü rüzgar enerjisi projelerinin kapasitesi 3 bin 853 megavat düzeyinde bulunuyor.

Yüzer (floating) deniz üstü rüzgar santrali uygulamalarını da artırmak isteyen Avrupa'da, iki projenin ise nihai yatırım kararı onaylandı.

Böylelikle, Avrupa ülkeleri 2030'a kadar deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesine 260 gigavat ilave etmeyi planlıyor.

Öte yandan, Baltık Denizi'ne kıyısı bulunan 8 ülke deniz üstü rüzgar enerjisi projelerinde iş birliği yapacağını duyurdu.

30 Ağustos'ta duyurulan deklarasyona göre Almanya, Danimarka, Polonya, Finlandiya, İsveç, Estonya, Letonya ve Litvanya mevcut durumda 2 bin 800 gigavat olan deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesini 2030'a kadar 19 bin 600 gigavata çıkaracağını duyurdu.