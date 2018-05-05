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Avrupa çirkin yüzünü gösteriyor... Mültecilere yer yok!

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesine Avrupalılar dışında hiçbir yabancı nüfusun yerleşmemesi için çalışma yaptıklarını açıkladı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:43
Avrupa çirkin yüzünü gösteriyor... Mültecilere yer yok!

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, göçmen karşıtı kampanyalarıyla seçimde zafer elde etmişti. Göçmen karşıtı bir politika izleyen Başbakan Viktor Orban'ın partisi, Macaristan'daki genel seçimlerde oyların neredeyse yarısını alarak birinci çıkmıştı.

Viktor Orban, yeni hükümetin çok yakında daha sıkı göçmen yasaları getireceğini söyledi.

"HRİSTİYAN DEMOKRASİSİ İNŞA EDİYORUZ"

Bir halk radyosuna konuşan Orban, “Biz Hristiyan demokrasisi inşa ediyoruz.” derken, ülkenin yabancılarla çevrilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

"AVRUPALILAR DIŞINDA KİMSE YERLEŞEMEYECEK"

Orban, bu sayede Avrupalılar dışında hiçbir yabancı nüfusun ülkede yerleşme imkanı olmayacağını belirterek, Avrupa Birliği’nin yaptırımda bulunamayacağını savundu.

 

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:43
  1. Avrupa
  2. Macaristan
  3. Viktor Orban
  4. Avrupa Birliği

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  • muhasebeci kenanmuhasebeci kenan51 dk önce
    Alır almaz, sana ne niye kıvranıyorsun ? Sen almana devam et.
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