Avrupa, CHP’ye Kürt raporunu sordu

CHP’nin son ağır konuğu Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jaagland oldu. Jaagland’ın gizli tutulan görüşme sırasında Kılıçdaroğlu’na yılan hikâyesine dönen Kürt raporunu sorduğu öğrenildi. CHP’nin referandum sonrasında Avrupa Birliği makamlarıyla yaptığı yakın teması karşılıklı ziyaretlerle sürdürdüğü gözleniyor. Hükümetin Avrupa Birliği ile ilişkilerini ve dış politikasını referandum süreci boyunca sert bir üslupla eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun referandum sonrasında Avrupa makamlarıyla geliştirdiği yakın ilişki, CHP Genel Merkezini Avrupalı üst düzey yetkililerin uğrak yerine çevirdi. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jaagland’ın geçtiğimiz gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi’nde ziyareti sırasında, yılan hikâyesine dönen Kürt raporunu sorduğu öğrenildi. Çarşamba günü basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Kürt raporunu hazırlamak için oluşturulan CHP komisyonuna başkanlık eden Haluk Koç ile Genel Sekreter Yardımcısı Gülsün Bilgehan ve CHP Dış İlişkiler Sekreteri Petek Gürbüz de bulundu. Jaagland’ın, Kılıçdaroğlu’nun Brüksel ve Berlin’de dile getirdiği "demokratikleşme konularında partimize desteğinizi bekliyoruz" çağrısını hatırlatarak, "Avrupa normlarının Türkiye’ye uyarlanması konusunda gerekli bütün desteğe ve katkıya hazır olduklarını" dile getirdiği kaydedildi.



AVRUPA KONSEYİ’NDEN CHP’YE EN ÜST İLGİ



Bu ziyaretin son yıllarda Avrupa makamlarından CHP’ye yapılan en üst düzey ziyaret olduğu bildiriliyor. Referandum sonrasında Brüksel ve Berlin’de önemli temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada üst düzey Avrupalı yetkililerle Avrupa basını önünde yaptığı açık görüşmelerde, "Türkiye’de kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, demokratik hakların geliştirilmesi ve Kürt sorununun çözümü" konularında partisine destek istemişti.



CHP GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİNİ SIR GİBİ SAKLADI



Basının büyük ilgi gösterdiği görüşmeyle ilgili olarak CHP’nin kamuoyuna tam bir karartma uyguladığı gözleniyor. CHP Basın Birimi, konuyla ilgili detay vermekten özellikle kaçınırken, sadece, görüşmenin gerçekleştirildiği bilgisini bir cümle ile yazılı olarak duyurdu.



AVRUPA’DA YAPILAN GÖRÜŞMELERİN UZANTISI



Son günlerde Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu’ndan CHP’ye ziyaretlerin arttığı gözlenirken, bunun nedeni olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun referandum sonrasında Brüksel ve Berlin’de yaptığı görüşmeler olduğu biliniyor. Almanya Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth, Kemal Kılıçdaroğlu ile Almanya’da yaptığı görüşmelerin ardından "CHP’nin havası değişmiş" demişti. "Deniz Baykal’ın Avrupa perspektifi yönünde çaba harcamadığını" dile getiren Roth, "Baykal’ın Avrupa’ya karşı, azınlıklara karşı zaman zaman sert söylemlerde bulunduğunu, Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmede ise çok farklı görüşlerin dile getirildiğini, bunu Türkiye’deki muhalefet için ümit dolu yeni bir başlangıç olarak gördüğünü" ifade ediyordu. Roth şunları kaydetmişti:



“CHP’DE FARKLI HAVA ESİYOR”



"Türkiye’nin en önemli sorunu Kürt sorununun barışçı ve siyasi yollardan çözülmesi. Bu konuda CHP içinde de şimdi farklı bir hava esiyor." Kılıçdaroğlu ise "Türkiye’de kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, demokratik haklar başta olmak üzere bütün hakların tesis edilmesi, demokrasinin geliştirilmesi ve güçler ayrılığı ilkesinin güçlendirilmesi" konularında destek istediklerini belirtmişti. Roth da özel olarak hiçbir partinin destekçisi olmadıklarını, ancak açık bir Avrupa perspektifi bulunan partilerle işbirliği yaptıklarını söylemişti.