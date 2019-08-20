İtalya Başbakanı istifa edeceğini açıkladı İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, görevinden istifa edeceğini açıkladı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'ye İtalya'nın önündeki ilgisini çektiğini söylediği kabarık saldırının ardından istifa etti. Conte, geçen hafta içişleri bakanı olarak görev yapan Salvini'nin İtalya'yı siyasi kargaşa içine sokan iktidar koalisyonundan geri çekilmek üzere geçirdiği bir hamlenin ardından Salı günü istifa edeceğini söyledi.

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