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Avrupa bu görüntüleri konuşuyor! Alexandre Benalla polis kılığına girip...

Paris'te 1 Mayıs eylemleri sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un güvenlik danışmanlığını yapan ve Cumhurbaşkanlığı Daire Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Alexandre Benalla'nın polis kılığına girip eylemci dövdüğü bir video ortaya çıktı. Görüntüler Fransa'da şok etkisi oluştururken Fransız Milletvekilleri konuyu Ulusal Meclis'e taşıdı.

20 Temmuz 2018 Cuma 10:07

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un danışmanlığını yapan ve Cumhurbaşkanlığı Daire Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Alexandre Benalla'nın çevik kuvvet kılığına girip 1 Mayıs eyleminde gösterici dövdüğü görüntüler ülke çapında şok etkisi yaptı. Le Monde gazetesinin tespit edip uzun süre araştırmasını yürütüp yayınladığı haberin kanıt görüntülerinde Benalla'nın çevik kuvvet kılığına girdiği ve eylemcilere şiddet uyguladığı görülüyor.

MECLİS ÇALIŞMALARI DURDURDU

Görüntülere tepki gösteren ve şok olan Fransız milletvekillerinin İçişleri Bakanından acil açıklama beklediği bildirildi. Meclis'in Yasalar Komisyonu Başkanı Yael Braun-Pivet, konu ile ilgili Soruşturma Komisyonu oluşturulacağını dile getirirken milletvekilleri de olayın açıklığa kavuşturulana dek Meclis çalışmalarına devam edilemeyeceğini söyledi.



Konuyla alakalı açıklama yapan İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un "Görüntüler polisimizin imajını zedeliyor" ifadesini kullandığı öğrenildi. Fransa Başbakanı Edouard Philippe ise olay ile ilgili yaptığı ilk açıklamada "Görülenler şok edici" dedi.

Öte yandan, Paris Başsavcılığının kamu otoritesine ait imge ve yetki gasp etme, kamu çalışanı olarak şiddet uygulama suçlarından dolayı önsoruşturma açtığı, İçişleri Bakanı Collomb'un ayrıca Ulusal Polis Genel Denetimi'nden soruşturma başlatmasını talep ettiği ve Polis Sendikası Genel İş Konfederasyonu VİGİ-CGT'nin Benalla'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 10:07
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