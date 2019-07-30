Avrupa borsaları, “zayıf bilançoların" etkisiyle günü sert düşüşle kapattı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, bazı şirketlerin bu yılın ikinci çeyreğine veya yılın ilk yarısına dair bilançolarının beklenenden daha zayıf gelmesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin'in ticaret müzakerelerindeki tutumuna dair eleştirilerde bulunmasının ticaret görüşmelerine yönelik kötümserliği artırmasının etkisiyle günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,47 azalarak günü 385,11 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,61 azalarak 5.511,07 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 1,99 düşerek 21.278,24 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 azalarak 7.646,77 puana gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,18 azalarak 12.147,24 puandan kapandı.

Başkan Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada ticaret görüşmelerinde Çin’e yüklendi. Trump, "Çin ile işler kötü gidiyor, son 27 yılın en kötüsü. ABD ürünlerini satın alacakları varsayılıyordu, bunu yaptıklarına ilişkin bir işaret yok…Bu Çin ile sorun teşkil ediyor. Sonuca ulaşmıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket haberlerinde, Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu'nun net karı, yüksek yakıt masrafı ve rekabetten dolayı bu yılın ikinci çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 70 azalarak 226 milyon avroya düştü.

Grubun, geçen yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar avro olan ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş karı 2019'un aynı döneminde yüzde 25 düşerek 754 milyon avroya geriledi. Söz konusu düşüşe neden olarak, geçen yılın ikinci çeyreğinden 255 milyon avro fazla olan yüksek yakıt masrafı, motor bakım masrafı ve Avrupa genelinde hava yolu şirketleri arasında kısa mesafeli uçuşlarda gittikçe artan rekabet gösterildi. Lufthansa’nın hisseleri bugün borsada yüzde 6'dan fazla değer kaybederek 14,18 avroya geriledi.

İngiltere’nin elektrik ve gaz tedarikçi şirketi Centrica’nın hisseleri ise 2019’nun ilk yarısı için 550 milyon sterlin net zarar açıklamasının ve ayarlanmış faaliyet karındaki yüzde 49’luk düşüşün ardından yüzde 19 değer kaybetti.

Alman ilaç devi Bayer’in hisselerinin değeri, şirketin bu yıl için yıllık kar hedefine ulaşmanın zorlaştığını açıklamasının ve geçen yıl satın aldığı ABD’li tarım şirketi Monsanto’nun yabani otları yok etmek için kullanılan ilaçlarındaki glifosat maddesinin kansere yol açtığı iddialarına yönelik 18 bin 400 davanın devam etmesinin etkisiyle yaklaşık yüzde 4 geriledi.

Alman endüstriyel sistemler üreticisi Siemens şirketlerinden Siemens Gamesa’nın hisseleri, 2019’ya yönelik kar beklentisini aşağı yönlü revize etmesinden sonra bugün yaklaşık 18 değer kaybetti.

Veri haberlerinde, Almanya'da temmuz ayında 9,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, 9,7’ye gerileyerek Nisan 2017'den beri en düşük seviye olarak gerçekleşti.

Yatırımcılar, ABD ile Çin arasında bugün başlayan ticaret görüşmelerine ilişkin gelişmeleri ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yeni kabinesi sonrası Brexit’e yönelik endişeleri yakından izlerken, Fed'in yarınki toplantısında zayıflayan küresel ekonomik görünüm ve artan ticaret ihtilaflarıyla 10 yılı aşkın süredir ilk kez 25 baz puan faiz indirimine gidilmesini bekliyor.

Avro/dolar paritesi (TSİ) 19.38'de yüzde 0,04 artışla 1,1147 seviyelerinde bulunuyor.