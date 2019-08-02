0553 313 94 23

Avrupa borsaları, “ticaret savaşları" etkisiyle haftayı sert düşüşle kapattı

02 Ağustos 2019 Cuma 21:08
Avrupa borsaları, “ticaret savaşları" etkisiyle haftayı sert düşüşle kapattı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin artması ve Fed’in politikalarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle haftanın son işlem gününü sert kayıpla tamamladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Çin'in 300 milyar dolarlık ürününe yüzde 10'luk ek vergi tarifesi getirdiğini açıklaması ticaret savaşına ilişkin endişeleri artırarak, risk iştahını düşürdü ve Avrupa borsalarında satış baskısı oluşturdu.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 2,46 azalarak günü 378,15 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,57 azalarak 5.359,00 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 2,41 düşerek 21.046,86 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,34 azalarak 7.407,06 puana gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,11 azalarak 11.872,44 puandan kapandı.

ABD Başkanı Trump'ın dün ticaret savaşı endişelerini artıran açıklamaları Avrupa borsalarında sert düşüşlere neden olurken, kıta borsalarında madencilik sektörü 4,6, otomobil hisseleri yüzde 3,4 ve teknoloji hisseleri yüzde 3,6 değer kaybetti.

- Bilançolar yakından izleniyor

Öte yandan, yatırımcılar şirketlerin bu yılın ikinci çeyreğine dair bilançolarına da odaklanırken, İngiliz bankası Royal Bank of Scotland’ın hisseleri yılın ikinci çeyreğinde 1,57 milyar dolar ile beklentilerin üstünde net kar açıklamasına rağmen, mortgage piyasasında yaşanan rekabet nedeniyle uzun vadeli kar hedefine ulaşamayabileceği uyarısını yapmasından sonra bugün yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti.

İngiliz havayolu şirketi British Airways’ı bünyesinde bulunduran International Airlines Group (IAG) hisseleri şirketin ikinci çeyrekte vergi öncesi karını geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20 artırarak 921 milyon avroya yükselttiğini açıklamasından sonra bugün yüzde 8 değer kazandı.

Fransız otomotiv yan sanayi üreticileri Faurecia ve Valeo’nun hisseleri, ticaret savaşlarının otomobil üretimini olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeleri artırmasının etkisiyle günü yüzde 6’den fazla kayıpla kapattı.

Alman sigorta şirketi Allianz SE ikinci çeyrekte net karını yüzde 13,5 artışla 2 milyar 265 milyon dolara yükseltmesine rağmen, hisseleri günü yüzde 2 değer kaybetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, bugün düzenlediği basın toplantısında, Beijing'in ticaret savaşı istemediğini ancak savaşmaktan çekinmeyeceğini söyledi. Chunying, ABD'nin Çin'den ithal ürünlerden aldığı gümrük vergisini artırması halinde ülkesinin buna karşılık vermek zorunda kalacağını açıkladı.

Yatırımcılar, dünyanın iki büyük ekonomisi arasındaki ticaret geriliminin tırmanmasının küresel ticarette belirsizlikleri artıracağı ve bunun da şirketlerin bilançolarına olumsuz katkı yapacağı endişesi taşıyor.

Gelecek hafta, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin yine yatırımcıların odak noktasında olması bekleniyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 21:08
  1. Avrupa borsaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    OMÜ’den Anayasa Mahkemesinin kararına eleştiri
    1. OMÜ’den Anayasa Mahkemesinin kararına..
    2. Balıkesirspor - Afjet Afyonspor..
    3. Elektrikli bisikletin çarptığı 3..
    4. İstanbul’da "Huzur-13” uygulaması..
    5. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı..
    6. Konyaspor, Marin Anicic'i transfer etti
    7. Yeni Zelanda saldırısının mağdurları..
    8. Yeni Malatyaspor kalecisi Farnolle'e..
    9. Kayıp çocuk ölü bulundu
    10. Bakan Kurum partililerle bir araya..
    11. '14 bin Kur'an öğreticisinin işine son..
    12. Tokat'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
    13. Vali Varol’dan hastalara moral..
    14. Trump'tan dünya devine şok! Resmen..
    15. Medipol Başakşehir, Olympiakos maçı..
    16. "Hayde Akçakoca'ya" sosyal medyada..
    17. Futbol: Hazırlık maçı
    18. Deniz Türüç, Fenerbahçe'ye transfer..
    19. Turgay Erdem: "Dağ yöresi halkının..
    20. Ünlü rapçi ASAP Rocky serbest bırakıldı
    21. Kula’da 2 katlı ahşap ev kül oldu
    22. Bakan Kurum'dan Emine Erdoğan'a Salda..
    23. Avrupa borsaları, “ticaret savaşları"..
    24. Nantes'ta Halilhodzic dönemi sona erdi
    25. Şirince’de mermer ocağı tepkisi
    26. Ahmet Davutoğlu'na Konya'dan kötü haber!
    27. "Az oy alıyorsak kabahat vatandaşta..
    28. Suriye Ulusal Koalisyonu ve Suriye..
    29. Manisa’da bant fabrikasında yangın
    30. Afyonkarahisar'da hazırlık maçı yarıda..
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!