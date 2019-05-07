0553 313 94 23

Avrupa borsaları "ticaret anlaşması" endişesiyle günü düşüşle tamamladı

07 Mayıs 2019 Salı 20:15
Avrupa borsaları "ticaret anlaşması" endişesiyle günü düşüşle tamamladı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, ABD-Çin arasındaki bir ticaret anlaşmasına yönelik endişelerin artması ile günü düşüşle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,37 azalarak günü 381,64 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,60 azalarak 5.395,75 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,89 düşerek 21.219,14 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,63 azalarak 7.260,47 puana gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,58 azalarak 12.092,74 puandan kapandı.

Avrupa’da bankacılık hisselerinde önemli düşüşler görülürken, HSBC, Standard Chartered ve Barclays’ın hisselerinde yüzde 3 civarında değer kaybı yaşandı. İtalya’nın FinecoBank hisselerinde, UniCredit’in bankadaki payını azaltabileceğine yönelik açıklamasından sonra yüzde 7’lik düşüş görüldü.

Alman otomobil üreticisi BMW’nin hisseleri şirketin bu yılın ilk çeyreğinde karında yüzde 78’lük düşüş olduğunu bildirmesinden sonra bugün yüzde 3’den fazla değer kaybetti.

Almanya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Lufthansa, tur operatörü Thomas Cook'un hava yolu şirketi Condor'u satın almak için teklif verdiğini açıklamasından sonra Thomas Cook hisseleri günü yüzde 6,13 değer kazanarak kapattı.

Veri haberlerinde, Almanya'da fabrika siparişleri, martta aylık bazda yüzde 0,6 artarken, yıllık bazda yüzde 6 azaldı. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede fabrika siparişleri, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artış gösterirken, mart 2018'e göre yüzde 6 geriledi. Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 1,4 artması yönündeydi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avro Bölgesi'nin 2019 yılı büyüme tahmini yüzde 1,3'ten yüzde 1,2'ye, 2020 için de yüzde 1,6'dan yüzde 1,5'e indirildi.

AB'nin 2019 büyüme tahmini de yüzde 1,5'den yüzde 1,4'e, 2020 yılı için yüzde 1,8'den yüzde 1,7'ye düşürüldü.

Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'nın büyüme tahmini 2019'da 1,1'den 0,5'e, 2020 için 1,7'den 1,5'e azaltıldı. İtalya'nın büyüme tahmini de 2019 yılı için yüzde 0,2'den yüzde 0,1'e, 2020 için 0,8'den 0,7'ye indirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma akşamı 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıklaması, iki taraf arasında süren ticaret görüşmelerin ne zaman anlaşma ile sonuçlanacağına dair endişeleri artırdı.

Avro/dolar paritesi (TSİ) 19.48'de yüzde 0,22 düşüşle 1,1172 seviyelerinde bulunuyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 20:15
  1. Avrupa borsaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa'da rehine operasyonu
    1. Fransa'da rehine operasyonu
    2. Çavuşoğlu-Aydarbekov ortak basın..
    3. Edremit’te fırınlara Ramazan denetimi
    4. Avrupa borsaları "ticaret anlaşması"..
    5. Irak, ABD ve Çin ile 53 milyar..
    6. Abdullah Gül’e “Hoca” tepkisi: “367..
    7. Prof. Erdem uyardı: Gençlerimizi..
    8. Edremit TDİOSB Projesi kuruluş..
    9. Sınıfta porno film izlediği iddia..
    10. Aydın şehidini bağrına bastı
    11. Denizkonak Balıkçı Barınağı’nda, yüzde..
    12. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB..
    13. Premier Lig'de "sezonun teknik..
    14. Galatasaray Babel bombasını patlattı
    15. "ABD'nin yaptırımlarına rağmen AB ile..
    16. KKTC’de 4’lü koalisyon hükümetinde..
    17. Şehit Muammer Ateş’in cenazesi..
    18. Suudi Arabistan'dan "Katarlıların umre..
    19. Gazeteci Hasan Cemal’in yargılandığı..
    20. Otomobil karşı şeride uçtu; 4 kişi..
    21. İmamoğlu yandaşı Gezici Bergüzar..
    22. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    23. Kars’ta kaybolan 12 yaşındaki çocuk..
    24. Fransa’da rehine krizi
    25. Sivasspor'da Göztepe maçı hazırlıkları
    26. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "31..
    27. Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı..
    28. Eşinin baltayla öldürdüğü kadın..
    29. İşte Ekrem İmamoğlu'na destek veren..
    30. Kırşehir’de trafik kazası: 3 yaralı
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Ramazan davulcusundan rahatsız oldu! "Sizi vururum"
    Yeniakit.com.tr'nin röportajı Kaftancıoğlu'nu kudurttu
    Yeniakit.com.tr'nin röportajı Kaftancıoğlu'nu kudurttu
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum

    Günün Karikatürü

    07 Mayıs 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP, İstanbul kararını açıkladı
    PKK'nın siyasi kolu HDP, İstanbul kararını açıkladı
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak