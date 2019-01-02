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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

02 Ocak 2019 Çarşamba 20:52
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, Çin ekonomisindeki yavaşlamanın küresel büyümeye yönelik endişeleri artıracağı etkisiyle karışık seyirle kapandı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 azalarak günü 337,621 puandan kapattı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,20 değer kazanarak 10.580,19 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 artarak 6.734,123 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 artarak 18.330,99 puana çıkarken, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,87 düşerek günü 4.689,39 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.36'da yüzde 1,01 azalışla 1,1346 seviyelerinde bulunuyordu.

Bu yıl küresel büyüme görünümünün sıkıntılı olacağına yönelik tahminler borsaların zayıf seyretmesine sebebiyet verirken, satışlar ağırlık kazanıyor.

Çin'in imalat sektörü (PMI) verisi 19 ay sonra ilk defa düşerek 49,7'ye geriledi. Bu da piyasalarda küresel büyüme endişelerine sebep oldu. Petrol, emtialar ve borsalarda satış etkisi oluştu, altının fiyatı yükseldi.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB), İtalyan bankası Banca Carige'ye geçici yönetim atadığını duyurdu. Bankanın, geleceğini korumak için geçen ay yaptığı sermaye artırımı çağrısı başarısız olmuştu. İtalya'nın en büyük 10'uncu bankası olan Banca Carige, ECB'nin doğrudan denetiminde bulunuyordu. Bankanın hisseleri bu sabah geçici olarak işleme kapatıldı.

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 20:52
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