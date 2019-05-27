Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları günü, Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ ve euroskeptiklerin yükselmesine rağmen AB yanlısı partilerin makul seviyede oy almasının etkisiyle İtalya dışında yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,22 artışla 376,71 puana yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 artarak 7.277,73 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,50 değer kazanarak 12.071,18 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,37 yükselerek, 5.336,19 puana ulaştı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,06 değer kaybederek, 20.363,13 puan seviyesine geriledi. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,11’lik düşüşle 1,1119 seviyelerinde bulunuyor.



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