Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı Avrupa borsaları, ABD ve İran arasındaki gerilim ve ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin etkisiyle İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç günü düşüşle kapattı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları, günü İngiltere hariç düşüşle tamamladı. Avrupa borsaları, ABD ve İran arasındaki gerilim ve ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin etkisiyle İngiltere’deki FTSE 100 endeksi hariç günü düşüşle kapattı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,04 azalarak 383,63 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 azalarak 5.514,57 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,38 azalarak 12,228,44 puana geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,73'lük azalışla 21.128,41 seviyesine düştü. Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi, yüzde 0,08'lik yükselişle günü 7.422,43 seviyesinden tamamladı. Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.09 itibariyle yüzde 0,11'lik düşüşle 1,1384 seviyelerinde seyrediyor.

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