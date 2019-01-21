Avrupa borsaları, İngiltere hariç düşüşle kapandı

LONDRA (AA) - Avrupa borsaları günü, İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç düşüşle tamamladı. Avrupa borsaları, Çin'in geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 6,6 seviyesinde büyüme kaydettiğini açıklamasının etkisiyle günü, İngiltere'deki FTSE 100 endeksi hariç düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,19 azalarak 356,36 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 azalarak 4.867,78 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,35 düşerek 19.638,64 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,62'lik kayıpla 11,136,20 puana geriledi. Öte yandan İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yüzde 0,03’lük yükselişle 6.970,59 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.41 itibarıyla yüzde 0,05'lik yükselişle 1,1368 seviyelerinde işlem görüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.