Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, ABD'de cuma günü açıklanan istihdamın, ekonomistlerin tahminlerinin tümünden daha fazla artmasının Fed'den faiz indirimi beklentisini yükseltmesine rağmen haftanın ilk işlem gününü düşüşle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,05 azalarak günü 389,90 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 azalarak 5.589,19 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,04 düşerek 21.976,00 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 azalarak 7.549,27 puana gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,20 azalarak 12.543,51 puandan kapandı.

Öte yandan, Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank hisseleri, kapsamlı yeniden yapılandırmaya gidilerek 2022’ye kadar 18 bin çalışanın işten çıkarılacağını ve hisse senedi alım ve satım işine son verileceğini banka yönetiminin dün teyit etmesinin ardından bugün yüzde 5,41 değer kaybederek 6,77 avroya geriledi.

Genel olarak küresel hisse senetleri, merkez bankalarının ekonomik büyümeyi artırmak için faiz oranlarını rekor düşük veya buna yakın tutacağı beklentisiyle yükselmesi dikkati çekiyor.

ABD'de tarım dışı istihdam, haziranda 224 bin ile güçlü bir artış gerçekleştirdi. Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba ve perşembe günü Kongre'de para politikası ve ABD ekonomisinin durumuna ilişkin yapacağı konuşmalara odaklanırken, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantısının tutanakları da çarşamba günü yayımlanması bekleniyor.

Avro/dolar paritesi (TSİ) 19.38'de yüzde 0,10 düşüşle 1,1214 seviyelerinde bulunuyor.