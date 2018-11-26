THY- Euroleague
0553 313 94 23

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin liderinin, İngiltere ile varılan Brexit mutabakatını onaylamasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı

26 Kasım 2018 Pazartesi 20:47
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin liderinin, İngiltere ile varılan Brexit mutabakatını onaylamasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,23 yükselerek 358,33 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97 artarak 4.994,98 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,77 değer kazanarak 19.233,45 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,45 yükselişle 11.354,72 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,202'lik artışla 7.5036,00 seviyesinde kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.21 itibarıyla yüzde 0,01 artışla 1,1341 seviyelerinde işlem gördü.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, dün gerçekleştirilen özel Brexit zirvesinde İngiltere ile varılan ayrılık anlaşmasını ve tarafların gelecekteki ilişkileri hakkındaki siyasi deklarasyonu onaylamıştı.

Yatırımcılar, 30 Kasım Cuma günü Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te toplanacak G20 Liderler Zirvesi’nde, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ticaret ihtilaflara yönelik görüşmesinde çıkacak sonuçları bekliyor.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 20:47
  1. Avrupa borsaları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barbunyalı roka salatası
    1. Barbunyalı roka salatası
    2. Sudan ve Mısır "bölgedeki güvenlik..
    3. İsrail güçleri Gazze sahilinde 3..
    4. Kastil sabunu kullanırken bunları..
    5. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    6. Öksürüğü önemseyin!
    7. Bitcoin yeniden yükselişe geçti
    8. Amasya ve Düzce'de DEAŞ operasyonu
    9. ABD'den çok sert açıklama: Bu..
    10. Gastrit belirtileri nelerdir?
    11. Yemen'deki Afrikalı göçmenlerin..
    12. Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 3..
    13. Kayserispor'da birlik çağrısı
    14. Malezya'da Hindu tapınağının taşınması..
    15. GÜNCELLEME - Kocaeli'deki cinayet
    16. Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
    17. Japonya'da çiftlik evinde 6 ceset..
    18. ABD'den Rusya'ya "uluslararası hukukun..
    19. Tarihi iniş için geri sayım başladı!..
    20. Cezayir ile Çin arasında fosfat..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'