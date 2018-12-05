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Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı

Avrupa borsaları ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin etkisi ile günü düşüşle kapattı

05 Aralık 2018 Çarşamba 20:42
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı

LONDRA (AA) – Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin etkisi ile günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,16 azalarak 354,27 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,36 azalarak 5.944,37 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,13 düşerek 19.328,70 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 ise endeksi günü yüzde 1,19’luk düşüşle 11,200,24, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 1,44’lük azalışla 6.921,84 seviyesinden kapattı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.31 itibarıyla yüzde 0,06’lik yükselişle 1,1352 seviyelerinde işlem görüyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 20:42
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