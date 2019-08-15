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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları küresel resesyon endişelerinin etkisiyle günü düşüşle tamamladı

15 Ağustos 2019 Perşembe 19:07
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

LONDRA (AA) – Avrupa borsaları, günü düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları, küresel resesyon endişelerinin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,33 azalarak 364,94 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 azalarak 5.236,93 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,53 değer kaybederek 20.020,28 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,70 düşüşle 11,412,67 seviyesinde kapadı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,13’lük düşüşle 7.067,01 seviyesinden tamamladı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 19.01 itibarıyla yüzde 0,32’lik düşüşle 1,1102 seviyelerinde işlem gördü.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 19:07
  1. Avrupa
  2. Borsa
  3. İngiltere
  4. Londra

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