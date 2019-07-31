Avrupa borsaları Fed kararı öncesi İngiltere hariç yükselişle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, Fed'in uluslararası piyasaların yakından takip ettiği faiz kararı öncesi günü İngiltere FTSE 100 endeksi hariç yükselişle tamamladı.

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,17 artışla 385,77 puana çıktı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,56 artarak 21.398,10 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,34 değer kazanarak 12.189,04 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 yükselerek 5.518,90 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın anlaşmasız Brexit'i tercih edeceği yönündeki endişelerin artmasının etkisiyle sterlinin 2 yıldan uzun bir sürenin en düşüğüne gerilemesinin ardından günü yüzde 0,78 kayıpla 7.586,78 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.50 itibarıyla yüzde 0,24 azalışla 1,1127 seviyelerinde işlem görüyor. Sterlin, dolar karşısında yüzde 0,52 değer kazanarak 1,2223 dolardan işlem görüyor.

İngiliz emlak geliştirme ve yatırım şirketi Hammerson'ın hisseleri, şirketin yılın ilk yarısında yaklaşık 320 milyon sterlin zarar ettiğinin açıklanmasının ardından yüzde 7,5 değer kaybetti.

Fransız BNP Paribas'ın hisseleri, bankanın ikinci çeyrekte karını yüzde 3,1 artırarak 2,47 milyar avroya yükseltmesinin etkisiyle bugün yüzde 1,5'ten fazla değer kazandı. Air France KLM hisseleri de düşük maliyetli ve uygun fiyatlı hizmet veren yeni hava yolu şirketi kurulması planına pilot birliğinin olumlu yönde oy vermesinden sonra yüzde 8'den fazla yükseldi.

Avro Bölgesi'nde temmuzda yıllık enflasyon yüzde 1,1'e gerilerken, bölgede mevsim etkilerinden arındırılmış GSYH yılın ikinci çeyreğinde birinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 arttı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla ise Avro Bölgesi'nde GSYH artışı yüzde 1,1 olarak ölçüldü.

Avro Bölgesi'nde işsizlik haziran ayında yüzde 7,5 ile 11 yılın en düşük seviyesine geriledi.

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