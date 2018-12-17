0553 313 94 23

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

17 Aralık 2018 Pazartesi 20:32
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,14 değer kaybederek 343,26 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,05 azalarak 6.773,24 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,86 düşerek 10.772,20 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 değer kaybederek 4.799,87 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,15 gerileyerek 18.693,45 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,31'lik artışla 1,1342 seviyesinde bulunuyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 20:32
  1. Avrupa
  2. Borsa
  3. Endeks

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel hakkında karar verildi
    1. Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel..
    2. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    3. İsrail askerleri Gazze sahilinde 2..
    4. Nijerya'da Boko Haram ile mücadele
    5. Uşak'ta yürüyüş
    6. Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı
    7. "FETÖ mensupları, ihanetlerinin..
    8. Sudan Devlet Başkanı Beşir'in Şam..
    9. Cami çıkışında silahlı saldırıya..
    10. Medipol Başakşehir, Adana Demirspor..
    11. İngiliz parlamentosunda Brexit..
    12. Beşiktaş'ta Pepe ile yollar ayrıldı
    13. FETÖ sanığı mahkemede kendini böyle..
    14. Avrupa borsaları düşüşle kapandı
    15. Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye..
    16. Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!
    17. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    18. Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu..
    19. Taksiciyi başından vuran zanlı yakalandı
    20. Güney Afrikalı bakandan Bo Kaap..
    Eygi'den iftiralara sert cevap: İspatlamazsanız...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: İspatlamazsanız...
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Türk askerine alçak sözler
    Türk askerine alçak sözler

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi