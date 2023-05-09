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Avrupa Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Avrupa

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-09 12:41:00 -
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 466,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışının hemen altında 15.950 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.773 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 7.416 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 9.204 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 27.427 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0990 seviyesinde yer alıyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de devam eden borç krizinin yanı sıra para politikasına ilişkin belirsizlikler ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin "şahin" açıklamalarıyla temkinli bir seyir izlendiğini ifade etti.

ECB yetkilileri "şahin" açıklamalarına devam ederken, ECB Başekonomisti Philip Lane, dün yaptığı sözle yönlendirmelerde, enflasyonun hala güçlü momentuma sahip olduğunu vurguladı.
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Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin gelecek ayki toplantıda yüzde 85 ihtimalle 25 baz puan faiz artışının öngörüldüğünü belirterek, yarından itibaren bölgede yoğunlaşacak makreokonomik veri takviminin beklentileri değiştirebileceğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve ABD'de borç krizine ilişkin haber akışı takip edilecek.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de Halifax konut fiyat endeksi nisanda aylık bazda yüzde 0,3 azalışla beklentilerin altında kaldı.

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