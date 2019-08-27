0553 313 94 23

Avrupa borsaları

27 Ağustos 2019 Salı 10:57
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Çin ile ticaret müzakerelerinin yeniden başlayabileceğini söylemesi üzerine, küresel piyasalarda hakim olan negatif hava görece dağılırken, yatırımcıların belirsizliklerin sürmesi dolayısıyla temkinli olduğu görülüyor.

ABD'nin nükleer anlaşma konusunda yaptırımlar uyguladığı İran'a karşı tavrını koruması ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de ABD'nin yaptırımları kaldırmaması durumunda Tahran'ın anlaşma kapsamındaki taahhütlerini azaltmaya devam edeceğini vurgulaması ise jeopolitik risklerin gündemde kalmasını beraberinde getirdi.

Bu sabah açıklanan Almanya 2. çeyrek büyüme verilerinin, Avro Bölgesinin en büyük ekonomisinin resesyona girmesine ramak kaldığının göstergesi olduğunu belirten analistler, ticaret savaşı ve jeopolitik risklerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

Analistler ayrıca, İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın bugün yeni bir hükümet kurulması için ikinci tur istişarelere başlayacak olmasının, yatırımcılar tarafından yeniden seçime gidilmesinden daha olumlu bir gelişme olarak değerlendirildiğini belirtti.

Bu gelişmelerle açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,13 azalarak 370,71 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,26 düşerek 11.630,00 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 değer kaybıyla 7.068,87, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,08 düşüşle 8.664,90 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 azalışla 5.325,69 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 20.696,98 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi 1,1111, sterlin/dolar paritesi ise 1,2239 seviyelerinden işlem görüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 10:57
  1. Avrupa borsaları
  2. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadın Biniciler Türkiye Kupası Senem Kibar'ın
    1. Kadın Biniciler Türkiye Kupası Senem..
    2. Beşinci defa düzenlenen Ekofest’in bu..
    3. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda D Grubu:..
    4. Yalova’da ücretsiz ders kitapları..
    5. Akşehir’de 5. Geleneksel 3x3 Sokak..
    6. Öğretmen, öğrenci velisini silahla..
    7. DPÜ BESYO’nun Özel Yetenek Sınavları..
    8. Hisarcık polisinden emniyet kemeri..
    9. Konyaaltı Belediyesi’nden ‘Kubat’..
    10. Kardeşi tarafından kazara vuruldu
    11. Göztepe’den transfer atağı
    12. Gediz’de bebek bakım ve emzirme..
    13. MHP Genel Başkanı Bahçeli Erzurum’da
    14. Diyarbakır’da 130 bıldırcın doğaya..
    15. Mavi bayraklı plajlarda çevreci potalar
    16. Gurbetçiden köyüne dev Türk bayrağı
    17. ERÜ’de doluluk oranı yüzde 96’ya ulaştı
    18. Doğanköy oryantiring sporu ile tanıştı
    19. Ali Babacan'ın hedefi belli oldu!..
    20. Trump 'Kanımda Almanlık var' dedi!..
    21. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda D Grubu:..
    22. Yeni öğretim yılında Okul kantinlerine..
    23. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda D Grubu:..
    24. Şaphane’de Muhtarlar toplantısı..
    25. Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak..
    26. TÜGVA’nın yaz kampa sona erdi
    27. ENFA Bal ‘CNR Food İstanbul Fuarı’nda
    28. Aynalı Çarşı’da yaz hareketsiz geçti
    29. Öğrencileri sınav değil aileler strese..
    30. Konya Emlakçılar Odası Faiz indirimi..
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!