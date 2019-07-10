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Avrupa borsaları

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:43
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,20 azalarak 387,15 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,20 gerileyerek 12.412,50 puan oldu.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,46 yükselişle 21.984,75 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,19 kayıpla 9.255,90 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 gerilemeyle 5.563,51 puanda bulunurken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi 7.535,85 puanda yatay seyrediyor.

Analistler, İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin liderlik yarışındaki her iki adayının da gerekmesi halinde ülkenin 31 Ekim'de AB'den anlaşmasız çıkabileceğine ilişkin açıklamalarının tedirginlikleri artırdığını söyledi.

Ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin de devam ettiğine işaret eden analistler, bugün İngiltere'de dış ticaret dengesi verisinin takip edileceğini, ayrıca ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın sunumunun da piyasaların yönü açısından önem taşıdığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:43
  1. Avrupa borsaları
  2. yurt dışı piyasalar

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