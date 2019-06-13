0553 313 94 23

Avrupa borsaları

13 Haziran 2019 Perşembe 10:40
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,07 azalarak 379,46 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,08 gerileyerek 12.107,53 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 artışla 7.373,79 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,06 yükselişle 20.474,18 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 düşüşle 5.365,07 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,05 gerilemeyle 9.233,20 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akımı-2 hattına yönelik yaptırım kararı alabileceği yönündeki açıklamalarının piyasalarda satış baskısı yarattığını belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin takip edileceğini söyledi.

Avrupa tarafında bugün sanayi üretim verilerinin açıklanacağını aktaran analistler, güvenli liman alımlarıyla düşüşünü sürdüren Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizleri ile avro/dolar paritesinin seyrinin de yakından izleneceğini kaydetti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:40
  1. Avrupa borsaları
  2. yurt dışı piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Hububat ihracatını 2 katına çıkaracağız"
    1. "Hububat ihracatını 2 katına..
    2. AK Parti’li Demirtaş’tan, CHP’li..
    3. Arama motoru,e-posta ve asistan..
    4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    5. Kuru patlıcan dolması | Patlıcan..
    6. Elazığ’da YKS’ya girecek öğrenciler..
    7. Aynı mekana gelip görüşmediler! Yeni..
    8. İngilizler peşine düştü, paha..
    9. Pençe Harekatı'nda yeni gelişme! Yerle..
    10. 10 çocuğu ve 35 torununu teşi ile yün..
    11. NEVÜ ASEM’den “Ulusal ve Uluslararası..
    12. Kayıp çocuklar için TBMM’ye araştırma..
    13. Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul..
    14. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    15. Fejsa 3 yıllığına Fenerbahçe’de
    16. Kiraz yüklü tır seyir halinde alev..
    17. Başkan Aras; “Hepimizin ortak paydası..
    18. Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama..
    19. 1.Dar Bölge Yol Bisikleti Türkiye..
    20. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "15..
    21. Aranma motorunda ilk sıradakine çok..
    22. AKİP’in başarılı öğrencilerine..
    23. Köyceğiz’de gelenek değişmedi: Göle..
    24. Spor Toto BAL 2018-2019 sezon sonu..
    25. Almanya'da yıllık enflasyon mayısta..
    26. TİKA'dan Pakistanlı ihtiyaç..
    27. Kaspersky, dolandırıcılar tarafından..
    28. Jandarmadan okul ve servis araçlarına..
    29. Polisten çocuklara açık umum yerler..
    30. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı