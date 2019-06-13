Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,07 azalarak 379,46 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,08 gerileyerek 12.107,53 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 artışla 7.373,79 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,06 yükselişle 20.474,18 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,20 düşüşle 5.365,07 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,05 gerilemeyle 9.233,20 puanda seyrediyor. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akımı-2 hattına yönelik yaptırım kararı alabileceği yönündeki açıklamalarının piyasalarda satış baskısı yarattığını belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin takip edileceğini söyledi. Avrupa tarafında bugün sanayi üretim verilerinin açıklanacağını aktaran analistler, güvenli liman alımlarıyla düşüşünü sürdüren Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizleri ile avro/dolar paritesinin seyrinin de yakından izleneceğini kaydetti.



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