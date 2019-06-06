Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,52 artarak 376,02 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,43 primle 12.033,81 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 artışla 7.259,23 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,60 yükselişle 5.323,52 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,98 artışla 20.347,50 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,80 yükselişle 9.223,22 puanda seyrediyor.

Analistler, bugün Avrupa'da büyüme ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararının yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydetti.

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