Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,19 azalarak 369,48 puan, Almanya'da DAX endeksi önceki kapışın hemen altında 11.793,25 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15 azalışla 7.173,69 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 düşüşle 5.218,76 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,50 artışla 19.972,50 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,02 yükselişle 9.027,70 puanda seyrediyor. Analistler, ticaret savaşı endişeleri ve artan jeopolitik risklerin küresel piyasaların negatif seyir izlemesine neden olduğunu kaydetti.

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