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Yurtdışındaki borsa rüzgarı

Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne düşüşle başladı

06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:54
Yurtdışındaki borsa rüzgarı

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,20 azalışla 385,68 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,44 kayıpla 12.233,12 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 değer kazancıyla 7.380,64 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,60 gerileyerek 5.460,00 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,26 azalışla 9.291,50 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,70 azalışla 21.394,50 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ticaret savaşı endişelerini artırması nedeniyle küresel piyasaların negatif seyrettiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma akşamı 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıkladı.

Çin'in ticaret müzakerelerini yavaşlattığını gerekçe gösteren Trump, "Çin, 10 aydır ABD'ye 50 milyar dolar değerindeki yüksek teknoloji ürünlerinde yüzde 25, 200 milyar dolar değerindeki diğer ürünlerinde ise yüzde 10 gümrük vergisi ödüyor. Bu yüzde 10 da yüzde 25'e çıkacak. Çin'den gelen 325 milyar dolar değerindeki diğer ürünler halen vergilendirilmiyor ancak yakında yüzde 25 olacak." ifadelerini kullandı.

Bugün ayrıca Avro Bölgesinde nisan ayı hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesi mart ayı perakende satışlar verileri takip edilecek.

 

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 10:54
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