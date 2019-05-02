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Avrupa borsaları

02 Mayıs 2019 Perşembe 11:03
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,40 azalışla 389,58 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,22 kayıpla 12.316,70 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 değer kaybıyla 7.350,05 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,65 gerileyerek 5.550,17 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,55 azalışla 9.517,56 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,48 azalışla 21.776,50 puan seviyelerinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesinin ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının "şahin" olarak değerlendirilmesi piyasaların negatif bir seyir izlemesine neden oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell ise gerçekleştirdiği basın toplantısında, enflasyonun ısrarcı şekilde düşük kaldığı görülürse komitenin para politikasını belirlerken bunu hesaba katacağını belirterek, "Şu anda politika duruşumuzun uygun olduğunu düşünüyoruz. Faiz konusunda aşağı veya yukarı yönlü bir hareket için güçlü bir durum görmüyoruz." dedi.

Analistler, bugün açıklanacak İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz karanının piyasaların odak noktasında bulunduğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 11:03
  1. Avrupa borsaları
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