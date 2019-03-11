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Avrupa borsaları

11 Mart 2019 Pazartesi 11:24
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftaya yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,36 artışla 371,92 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,38 yükselişle 11.551,55 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 artışla 7.145,54 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 kazançla 5.253,87 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,02 değer kazancıyla 9.132,29 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,28 primle 20.541,50 puan seviyelerinde bulunuyor.

Avrupa'da geçen hafta sakin geçen Brexit gündeminin bu hafta tekrar hareketlenmesi bekleniyor. İngiltere parlamentosunda yarın yapılacak oylama, gündemin odağına yerleşti. Yarın parlamentoda Avrupa Birliği (AB) ile yapılan anlaşmanın kabul edilmemesi durumunda bir gün sonra anlaşmasız ayrılık seçeneğinin oylanması, bunun da reddedilmesi halinde Brexit'in ertelenmesinin gündeme gelmesi bekleniyor. AB yetkililerinden gelen açıklamalar ise uzun süreli bir ertelemenin söz konusu olamayabileceğine işaret ediyor.

Analistler, Çin ile ABD arasında yürütülen müzakerelerde birçok konuda uzlaşmaya varıldığı yönünde çıkan haberlerin ardından küresel piyasalarda risk iştahının artırdığını belirtti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:24
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