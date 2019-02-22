İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 artışla 370,52 puan oldu. Almanya'da 4. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yıllık yüzde 0,6 artarak beklentileri karşılamasının ardından DAX endeksi yüzde 0,04 yükselişle 11.427,55 puanda bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 artışla 7.170,37 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 kazançla 5.200,92 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,09 değer kazancıyla 9.199,11 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,04 primle 20.117,50 puan seviyelerinde bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri (TLTRO) ile ilgili sözle yönlendirmeleri devam ederken, bugün ECB Başkanı Mario Draghi'nin konuşmasının bu anlamda önemli olduğu belirtiliyor. Brexit ile ilgili gelişmeler de gündemi meşgul ederken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, dünkü açıklamasında Brexit'te anlaşmalı ayrılık ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, "İngiltere'nin AB'den anlaşmasız biçimde ayrılmasının ekonomik ve sosyal sonuçları korkunç olur." dedi.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) St. Louis Şubesi Başkanı James Bullard'ın Fed'in faizlerde normalleşme adımlarının sonuna gelmiş olabileceğini söylemesi sonrası bugün de Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin de gündemi meşgul ettiğini ifade etti.



