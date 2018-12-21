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Avrupa borsaları

21 Aralık 2018 Cuma 11:35
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne İngiltere hariç düşüşle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,34 azalışla 335,44 puan, Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,43 değer kaybıyla 10.565,13 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 kazançla 6.723,14 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 değer kaybıyla 4.669,72 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,21 azalışla 8.578,21 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,82 düşüşle 18.423,81 puanda seyrediyor.

İtalya'nın bütçe sorunu gündemden çıksa da Brexit tartışmalarının sürmesi ve finans piyasalarına ilişkin endişelerle Avrupa piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün İngiltere ve ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini ifade etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 11:35
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