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Avrupa borsaları

13 Aralık 2018 Perşembe 11:34
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,29 artışla 351,02 puan oldu. Almanya'da kasım ayına ilişkin enflasyonun aylık yüzde 0,1, yıllık da yüzde 2,3 artarak beklentileri karşılamasının ardından DAX endeksi yüzde 0,47 kazançla 10.980,40 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 artışla 6.907,92 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 değer kazancıyla 4.928,20 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,98 yükselişle 8.940,05 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,20 primle 19.173,23 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının takip edileceğini, bankanın faizlerde herhangi bir değişiklik yapmasının beklenmediğini kaydetti.

Brexit gelişmelerinin de gündemi meşgul etmeye devam ettiğini belirten analistler, İngiltere Başbakanı Theresa May'in dün akşam lideri olduğu Muhafazakar Parti içerisindeki güven oylamasını kazanmasına karşın asıl sorunun Avrupa Birliği (AB) ile varılan ve AB liderlerinin tekrar müzakere edilmeyeceğini beyan ettikleri anlaşmanın parlamentodan geçmesi için yeterli çoğunluğun sağlanamaması olduğunu vurguladı.

Analistler, AB'nin 28 liderinin Brexit, dış politika, ekonomik ve parasal birlik konularını görüşmek üzere bugün Brüksel'de bir araya geleceğini, buradan gelecek haber ve açıklamaların izlenmesi gerektiğini bildirdi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 11:34
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