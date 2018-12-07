Avrupa borsaları güne nasıl başladı?

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,23 artışla 346,68 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,53 kazançla 10.867,77 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 artışla 6.747,65 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,87 değer kazancıyla 4.821,88 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,55 yükselişle 8.813,00 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 1,14 primle 18.865,00 puanda bulunuyor.

Analistler, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) bugün gerçekleştireceği 31. Genel Kurulun gündemin odağına yerleştiğini belirtti. Merkel’in başkanlık için aday olmayacağını açıklaması sonrası CDU'nun başına geçecek kişi merakla beklendiğini ifade eden analistler, genel başkanlık için 3 adayın yarışacağı genel kurul'da, Friedrich Merz’ın isminin öne çıktığını aktardı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verisinin de piyasaların odak noktasında olduğunu dile getirdi.