Avrupa borsaları30 Kasım 2018 Cuma 11:37
İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,28 azalışla 357,08 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 11.270,53 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 kayıpla 7.019,10 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 değer kaybıyla 4.999,92 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,12 azalışla 9.088,35 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,20 düşüşle 19.119,91 puanda seyrediyor.
Analistler, küresel piyasalarda bugünün en önemli gündem maddesinin, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi olduğunu belirtti.
G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek ikili görüşmelerin yakından takip edileceğini bildiren analistler, zirvede, ABD ve Çin yetkililerinin yarın yapması beklenen görüşmesinin de ticaret savaşına ilişkin gidişat açısından önemli ipuçları vereceğini söyledi.
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