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Avrupa borsaları

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:41
Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke liderinin Brexit anlaşmasını onaylamalarının ardından haftaya yükselişle başladı.

Avrupa Birliği (AB) zirvesinde birlik üyesi 27 ülke lideri Brexit ayrılık anlaşması ile İngiltere'yle gelecekte inşa edilecek ilişkileri belirleyecek siyasi deklarasyonu onayladı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB üyesi 27 ülkenin ortak tutum belirlemesinin kolay olmadığını belirterek, buna rağmen AB ülkelerinin birlik halinde hareket etmeyi başardıklarına dikkati çekti.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,07 artışla 357,78 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,13 kazançla 11.318,99 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,90 artışla 7.015,93 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 değer kazancıyla 4.984,70 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,50 yükselişle 9.051,25 puan seviyelerinde bulunuyor. İtalya'da ekonomi yönetiminin 2019 bütçe hedeflerinin tekrar gözden geçirilebileceği haberleri ile yüzde 2,80 değer kazanan MIB 30 endeksi de 19.250,05 puana çıktı.

Analistler, bugün Almanya'da açıklanacak Ifo endekslerinin takip edileceğini belirterek, hafta genelinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları ve 30 Kasım'da başlayacak G20 zirvesinin gündemi meşgul edeceğini söyledi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:41
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