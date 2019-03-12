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Avrupa, "Boeing 737 Max" uçuşlarını yasakladı

Almanya, Avusturya, Fransa ve Hollanda "Boeing 737 Max" tipi yolcu uçaklarının hava sahasına girişini yasakladı

12 Mart 2019 Salı 20:02
Avrupa, "Boeing 737 Max" uçuşlarını yasakladı

BERLİN (AA) - Almanya, Avusturya, Fransa ve Hollanda, Etiyopya’daki uçak kazasından sonra "Boeing 737 Max 8" uçuşlarını durdurdu.

Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, yaptığı açıklamada, ''Boeing 737 Max 8'' uçaklarının uçuşlarının durdurulduğunu duyurdu.

Scheuer, Alman özel televizyon kanalı NTV’ye yaptığı açıklamada, güvenliğin öncelikli olduğunu belirterek, "Tüm şüpheler giderilinceye kadar Boeing 737 Max uçakları için Alman hava sahasının kapatma talimatını verdim." ifadesini kullandı.

Fransa Sivil Havacılık Otoritesiden (DGAC) yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın, Etiyopya'da meydana gelen uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturmayı yakından izlediği belirtildi.

Açıklamada, Fransız makamlarının kaza ile ilgili şartları göz önüne alarak "Boeing 737 Max" tipi yolcu uçaklarının hava sahasına girişini, çıkışını ve hava sahası üzerinde uçmasını yasakladığı duyuruldu.

Hollanda basınında çıkan haberlerde, Hollanda Altyapı ve Su İşleri Bakanı Cora van Nieuwenhuizen’in Etiyopya’daki uçak kazası sonrasında söz konusu uçaklara Hollanda hava sahasını kapatma kararı aldığı kaydedildi.

Avusturya Ulaşım Bakanı Norbert Hofer, havacılık alanında güvenliğin en önemli öncelikleri olduğuna işaret ederek, söz konusu Boeing uçak tipinin teknik açıdan ciddi sorunlarının bulunduğunu, kısa süre önce yaşanan uçak kazalarına bu uçağın teknik problemlerinin yol açtığı düşüncesinde olduğunu ifade etti.

Hofer, yolcu, pilot ve mürettebatın güvenliği için mevcut verilerin ışığında, "Boeing 737 Max 8" tipi yolcu uçağının Avusturya hava sahasından men edildiğini açıkladı.

Etiyopya Hava Yolları'na ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağı, 10 Mart 'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, kazada uçaktaki 157 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.

Endonezya'nın Lion Hava Yollarına ait JT 610 sefer sayılı "B737 Max 8" tipi uçağı da geçen yıl 29 Ekim'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmış ve 189 kişi yaşamını yitirmişti. Bu kaza, "B737 Max 8" tipi uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 20:02
  1. "Boeing 737 Max"
  2. Almanya
  3. Avusturya
  4. Fransa ve Hollanda

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