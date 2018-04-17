Avrupa Birliği'nin Türkiye raporu açıklandı!

Rapor ilk defa Türkiye ile karşıtlığı ile tanınan Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn tarafından değil, komisyonun birinci başkan yardımcısı olan Frans Timmerman tarafından sunuluyor.

AB Komiseri Hahn, "Türkiye, Avrupa'dan büyük adımlarda uzaklaştı" açıklaması yapıldı. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Türkiye'nin İlerleme Raporu açıklandı.

FETÖ İLK KEZ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK TANIMLANDI

AB raporunda FETÖ ilk kez terör örgütü olarak tanımlandı. "Avrupa Birliği, darbe girişimini şiddetle kınıyor" ifadesi kullanıldı.